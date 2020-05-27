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Bethesda опровергла информацию о готовности космической ролевой игры Starfield к релизу

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Вчера утром по Сети с подачи немецкого рейтингового агентства USK прокатился слух о том, что космическая ролевая игра Starfield, над которой сейчас вовсю трудится Bethesda Game Studios, завершена и готовится к скорому релизу. Слух был основан на том, что страничка Starfield появилась на сайте USK: возрастные рейтинги обычно присваиваются полностью завершённым играм, ведь для их объективной оценки необходима полная картина происходящего.

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Но, к сожалению, радость быстро сменилась расстройством: пользователи поспешили уточнить происходящее у главного маркетолога Bethesda Softworks Пита Хайнса, на что тот с удивлением заявил, что не в курсе случившегося и предположил, что USK допустило ошибку. Хайнс пообещал, что свяжется с руководством агентства, дабы ошибка была исправлена.

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К слову, год назад глава Bethesda Game Studios Тодд Говард советовал нам набраться терпения относительно полноценного показа Starfield, поэтому далеко не факт, что хотя бы полноценная премьера игры состоится в ближайшей перспективе, не говоря уже о её релизе. Впрочем, значительную часть поклонников творчества Bethesda в первую очередь интересует не Starfield, а The Elder Scrolls VI, которая, согласно планам студии, станет следующим проектом после космической RPG; соответственно, чем быстрее выйдет Starfield, тем быстрее выйдет и TES VI.

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