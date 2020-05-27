Bethesda опровергла информацию о готовности космической ролевой игры Starfield к релизу
Вчера утром по Сети с подачи немецкого рейтингового агентства USK прокатился слух о том, что космическая ролевая игра Starfield, над которой сейчас вовсю трудится Bethesda Game Studios, завершена и готовится к скорому релизу. Слух был основан на том, что страничка Starfield появилась на сайте USK: возрастные рейтинги обычно присваиваются полностью завершённым играм, ведь для их объективной оценки необходима полная картина происходящего.
Но, к сожалению, радость быстро сменилась расстройством: пользователи поспешили уточнить происходящее у главного маркетолога Bethesda Softworks Пита Хайнса, на что тот с удивлением заявил, что не в курсе случившегося и предположил, что USK допустило ошибку. Хайнс пообещал, что свяжется с руководством агентства, дабы ошибка была исправлена.
рекламаК слову, год назад глава Bethesda Game Studios Тодд Говард советовал нам набраться терпения относительно полноценного показа Starfield, поэтому далеко не факт, что хотя бы полноценная премьера игры состоится в ближайшей перспективе, не говоря уже о её релизе. Впрочем, значительную часть поклонников творчества Bethesda в первую очередь интересует не Starfield, а The Elder Scrolls VI, которая, согласно планам студии, станет следующим проектом после космической RPG; соответственно, чем быстрее выйдет Starfield, тем быстрее выйдет и TES VI.
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