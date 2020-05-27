Вчера утром по Сети с подачи немецкого рейтингового агентства USK прокатился слух о том, что космическая ролевая игра Starfield, над которой сейчас вовсю трудится Bethesda Game Studios, завершена и готовится к скорому релизу. Слух был основан на том, что страничка Starfield появилась на сайте USK: возрастные рейтинги обычно присваиваются полностью завершённым играм, ведь для их объективной оценки необходима полная картина происходящего.

анонсы и реклама Новейшие <b>Comet Lake S1200 в Ситилинке</b> Крутейшая 2080 Gigabyte Aorus дешевле самого дешевого рефа Новый Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА Ryzen 4000 серии в Ситилинке Мегаскидка на i9 10920 в Ситилинке !! <b>Z490 S1200</b> Asrock Phantom Gaming <b>за копейки </b>

Но, к сожалению, радость быстро сменилась расстройством: пользователи поспешили уточнить происходящее у главного маркетолога Bethesda Softworks Пита Хайнса, на что тот с удивлением заявил, что не в курсе случившегося и предположил, что USK допустило ошибку. Хайнс пообещал, что свяжется с руководством агентства, дабы ошибка была исправлена.

реклама