Свежий выпуск State of Play полностью посвятят The Last of Us Part II
Обычно в рамках выпусков State of Play игровое крыло Sony рассказывает сразу о нескольких готовящихся к выходу проектах, однако бывают и исключения. Так, в прошлый раз целый выпуск State of Play был посвящён Ghost of Tsushima, а запланированный на эту среду, 27 мая, выпуск полностью посвятят The Last of Us Part II.
Мероприятие продлится около получаса, в рамках которых нас ждут новые подробности игрового процесса и свежая демонстрация геймплея. Трансляция назначена на 23:00 по московскому времени.
рекламаСтоит напомнить, что в конце апреля The Last of Us Part II пережила крупную и болезненную для разработчиков утечку информации, после чего была оглашена точная дата выхода игры — 19 июня. Разработчики призывают не делать поспешных выводов по «слитой» информации и всё же дождаться релиза, ведь The Last of Us Part II большая игра, в которой важно целостное прохождение.
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