Оригинал от 1 мая: Пару дней назад разразился большой скандал, связанный с утечкой видеоматериалов по The Last of Us Part II. Это очень непростая тема для разговора, ведь в «слитых» роликах фанаты творчества Naughty Dog узрели весьма спорные сюжетные ходы. Обсуждать пропаганду сами знаете каких вещей и насаждение узконаправленной повестки мы сейчас не будем. Мы только даём вам знать, что Sony уже нашла виновных в утечке.

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Что самое удивительное, эти люди никак не связаны с компаниями Sony и Naughty Dog. То есть, они не работают там — ни в офисе, ни на «удалёнке». На текущий момент Sony отказывается давать какие-либо дополнительные комментарии по поводу того, кем именно являются выявленные злоумышленники. Нил Дракманн из Naughty Dog в очередной раз посоветовал дождаться выхода The Last of Us Part II и всяческим образом избегать спойлеров.

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Игра должна поступить в продажу 19 июня эксклюзивно на PlayStation 4.

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Небезызвестный Джейсон Шрайер, который некоторое время назад покинул издание Kotaku и взял небольшой отпуск перед переходом в издание Bloomberg, всё же продолжает проводить журналистские расследования. По его сведениям , опирающимся на инсайдерскую информацию, крупная утечка данных по The Last of Us Part II произошла вследствие использования злоумышленниками уязвимости в обновлении для одной из старых игр Naughty Dog, в результате чего ими был получен доступ к серверам студии, где и хранился ранний билд The Last of Us Part II.

Данную версию подтверждает и QA-тестировщик под ником PixelButts, поясняющий, что у каждой игры Naughty Dog существует так называемый финальный патч с ключом Amazon AWS, через который технически можно получить доступ к серверам студии. Как поясняет PixelButts, хакеры прознали о данной уязвимости ещё в январе, а месяцем позже о ней были в курсе и разработчики из Naughty Dog, принявшиеся оперативно её исправлять. По всей видимости, злоумышленники загрузили данные ещё в начале года, но в Сеть они попали лишь совсем недавно. Почему, не поясняется.