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Codemasters будет ежемесячно рассказывать о DiRT 5

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Раллийная гонка DiRT 5 была официально анонсирована в начале мая, а сутки спустя разработчики из Codemasters поделились её первыми базовыми подробностями. Релиз игры запланирован на октябрь, поэтому времени на подробный рассказ ещё вагон и маленькая тележка, и разработчики собираются использовать это время правильно.

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Так, в своём Twitter студия Codemasters опубликовала «дорожную карту», из которой следует, что вплоть до октября нам будут постепенно публиковать информацию о тех ил иных элементах DiRT 5. Так, в июне авторы подробнее расскажут об обновлённом режиме карьеры, в июле о дополнительных «фичах», в августе будет сюрприз, в сентябре расскажут о мультиплеере и онлайн-функциональности, ну, а в октябре уже начнётся подготовка к релизу.

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Стоит отметить, что DiRT 5 обозначена как амбициозный проект, в котором найдётся место новшествам при сохранении «духа DiRT». В общем, на словах звучит интригующе. Что из этого получится на практике, впрочем, пока большой вопрос.

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