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Первые детали и скриншоты DiRT 5

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Вчера в рамках специального мероприятия Inside Xbox состоялся анонс DiRT 5 — большой раллийной игры от Codemasters, которая будет представлена на консолях нового поколения. На PC проект тоже выйдет. Более того, на него уже открыт предзаказ, если речь идёт о Steam. Помимо анонсирующего ролика, также были показаны первые скриншоты. Выглядит Dirt 5 хорошо, но ощущения «некстгена» нет, извините. Последняя Forza Horizon выглядит не хуже.

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Что касается DiRT 5, то для неё Codemasters заявили более 70 трасс в 10 регионах мира, смену времени суток, погодных условий и даже времён года. Будет в игре и полноценная сюжетная кампания, центральное место в которой отводится персонажам, озвучкой которых занимались Нолан Норт и Трой Бейкер.

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Для DiRT 5 также анонсирован мощный фоторежим с поддержкой многочисленных функций. Будет режим с разделением экрана для четырёх человек, а сетевые гонки представят заезды на 12 человек. Здесь ещё важный момент — авторы симулятора пообещали удивить нас интересным режимом с динамически изменяющимися условиями и целями. Подробности будут позже.

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Ценник у DiRT 5, наверное, не самый крутой. По предзаказу за самое дешёвое издание у вас попросят 1085 рублей. За расширенное нужно будет отдать 1389 рублей.

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