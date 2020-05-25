Специалисты Digital Foundry очень недовольны ремастером Mafia II
Совсем недавно подразделение Digital Foundry портала Eurogamer восторженно любовалось улучшенной графикой в Saints Row The Third Remastered, но, к сожалению, не всё коту масленица — даже в семье ремастеров не без халтуры. Примерно к такому выводу пришли сотрудники DF, проходя вышедший на прошлой неделе ремастер Mafia II.
Начать было решено с главного — с графики. По объёму графических изменений ремастер Mafia II не просто уступает, а безнадёжно отстал от ремастера Saints Row The Third. Если последний специалисты Digital Foundry назвали одним из лучших ремастеров за последние много лет, то в случае с ремастером Mafia II такие эпитеты недопустимы. Как поясняют представители портала, заметить разницу в графике с оригинальной Mafia II можно только на PC, PlayStation 4 Pro и Xbox One X. Причём, и то с большим трудом.
рекламаКонсольные версии ремастера Mafia II работают в режиме динамического разрешения, нижние границы которого «болтаются» от 900p до 1440p в зависимости от консоли. Лишь на PC можно рассчитывать на полноценное разрешение 4K с приемлемой частотой кадров. Кстати, частота кадров в ремастере на консолях в тяжёлых сценах может проседать до 25 (Xbox One) или даже до 20 (PS4 Pro) кадров в секунду, но в целом их мощности хватает на стабильные 30 кадров в секунду в большинстве сцен.
рекламаСреди консолей лучше всего с ремастером справляется Xbox One X. Компьютеры — вне досягаемости. Кроме того, в ремастере много оставшихся ещё от «оригинала» ошибок и недоработок. Таким образом, специалисты DF пришли к выводу, что ремастер нужно доделывать, а выпустили его поспешно.
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