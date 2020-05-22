В июне Obsidian разрешит сыграть в демоверсию своего нестандартного «выживача» Grounded
В ноябре прошлого года Obsidian Entertainment представила необычный проект под названием Grounded. В нём нам в роли уменьшенных до размеров муравьёв людей предстоит выживать в неприветливом мире, спасаясь от гигантских насекомых и прочих подстерегающих на каждом шагу опасностей. Проект с самого начала получил ярлыки «нестандартный», «необычный», «на большого ценителя» и тому подобные, и вот, Obsidian решила, что имеет смысл предоставить всем желающим возможность оценить его лично.
В рамках летнего фестиваля игр в Steam, который пройдёт с 9 по 14 июня, можно будет опробовать в том числе и Grounded.
рекламаЧто касается релиза, то в Steam по программе ранннего доступа Grounded объявится 28 июля, так что демоверсия по своему качеству должна уже будет примерно соответствовать предназначенной к раннему релизу.
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