Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Третье сюжетное дополнение к Borderlands 3 выйдет в конце июня

+
Core i9 10900 - ЦЕНА РУХНУЛА
Дешевая <b>S1200 Z490</b> ASUS Prime в Регарде
RTX 2080 Super - цена пробила вниз важный уровень
Ryzen 4000 серии в Ситилинке
<b>Z490 S1200 ASUS TUF Gaming</b> в Регарде

Сегодня стало известно, что продажи Borderlands 3 преодолели отметку в 10 миллионов копий. Неплохой повод представить для игры новое дополнение, чем разработчики из Gearbox Software и воспользовались. Итак, уже через месяц, 25 июня, Borderlands 3 получит новое, третье по счёту сюжетное дополнение под традиционно длинным названием Bounty of Blood A Fistful of Redemption.

анонсы и реклама
<b>Z490 S1200 ASUS ROG Strix</b> в продаже
RTX 2080 Ti Gigabyte - цена упала на порядок, смотри
Core i9 9900 круто дешевеет перед приходом 10ххх
Новейший 12Tb SSD Samsung поступил в продажу
<b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену

По сюжету дополнения, мы отправимся на пустынную планету под говорящим названием Геенна, где зададим взбучку местным асоциальным элементам, мешающим местным жителям спокойно жить и плодотворно работать. Судя по описанию, дополнение придётся по нраву тем, кто любят созидать, ведь помогая местным жителям, мы также восстановим их город, который будет развиваться буквально на глазах.

реклама

Дополнение входит в состав сезонного пропуска, так что при его наличии вы 25 июня сможете приступить к прохождению дополнения автоматически.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

2k games gearbox software borderlands 3
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Третье сюжетное дополнение к Borderlands 3 выйдет в конце июня
+
«Пиратский» экшен Sea of Thieves готовится к выходу в Steam, уже известна точная дата выхода
+
Релиз Valorant состоится в начале июня
1
В Epic Games Store началась раздача Sid Meier’s Civilization VI
16
Анонсирована Project: Ragnarok — амбициозная онлайновая игра, которую можно будет запустить на любом устройстве
3
Боль и страдания в трейлере к скорому выходу Mortal Kombat 11 Aftermath
+

Интересные материалы

Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
17 мая 2020 21
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
10 мая 2020 24
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 2600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
18 мая 2020 86
Взгляд в прошлое: самые быстрые видеокарты с интерфейсом AGP
12 мая 2020 107
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700F & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 7 3700X & Radeon RX 5700
20 мая 2020 124
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 35 тысяч рублей: май 2020
13 мая 2020 51

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Битва игровых компьютеров: Core i7-9700F & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 7 3700X & Radeon RX 5700
124
Сарайчик со старым компьютерным железом в провинции - почувствуй себя археологом
39
Выбор лучших видеокарт для игрового компьютера до 100 тысяч рублей: май 2020
17
Windows 10X: что можно ожидать от следующей версии Windows
33
Мнение: причины, по которым ПК не грозит конкуренция со стороны PlayStation 5 и Xbox Series X
96
Grand Theft Auto V: Premium Online Edition - Краткий обзор издания
21
Контейнер LM-912 для M.2 NVMe накопителей: собираем скоростную флешку на полтерабайта
+

Сейчас обсуждают

Arximus
21:09
Эм... это в которой вселенной Асус-лидер? Чет как то не ясно, а где тогда Самсунг, Лыжа и Делл? Попахивает рекламой.
ASUS продолжает лидировать на рынке мониторов
Leshiy2371
21:09
ФХ-9590 5.0 не одобряет твой пост.
12-ядерный процессор AMD Ryzen 9 3900X подешевел на 89 долларов – ответ AMD на анонс процессоров Intel Core 10-го поколения последовал незамедлительно
Legioner1804
21:08
Как раз таки ваши фантазии здесь засветились. Интелопоклонники резко осудили ценник на эту недолинейку процессоров.
Процессоры Intel Core 10-го поколения поступили в продажу – первые цены приятно удивляют покупателей по всему миру
ZrZ
21:08
"и Radeon RX 5950 XT " Очень вряд ли она будет называться так - скорее в 6000-ую серию уже войдет.
GeForce RTX 3080 Ti и Radeon RX 5950 XT могут выйти на рынок уже в сентябре текущего года - цены на карты предыдущих поколений пойдут вниз
VRoman
21:08
На авторитетных сайтах есть обзоры. Здесь своевременные обзоры публикуются крайне редко.
Ценовая война AMD с Intel продолжается - стоимость Ryzen 9 3900X на Amazon снижена в ответ на предложение от Intel
puding
21:08
Процессоры Intel Core 10-го поколения поступили в продажу – первые цены приятно удивляют покупателей по всему миру
nepranov
21:07
Не, 2060s карта которая летом уедет в деревню в комп под 7700К, вместо встройки. Я ее осознанно взял.
12-ядерный процессор AMD Ryzen 9 3900X подешевел на 89 долларов – ответ AMD на анонс процессоров Intel Core 10-го поколения последовал незамедлительно
HiLink
21:06
fortnite можешь и бесплатно скачать xD
В Epic Games Store началась раздача Sid Meier’s Civilization VI
Christinachadzynski Christinachadzynski
21:06
Очевидно, чтоб похитить душу амд-боев, я ж ведь адский шайтана!
Процессор Intel Core i9-10900K — новый игровой король — тестирование El Chapuzas Informático
HiLink
21:05
э старый, не бушуй. А то песок рассыплешь, полупокер седой
В Epic Games Store началась раздача Sid Meier’s Civilization VI
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем