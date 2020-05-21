Третье сюжетное дополнение к Borderlands 3 выйдет в конце июня
Сегодня стало известно, что продажи Borderlands 3 преодолели отметку в 10 миллионов копий. Неплохой повод представить для игры новое дополнение, чем разработчики из Gearbox Software и воспользовались. Итак, уже через месяц, 25 июня, Borderlands 3 получит новое, третье по счёту сюжетное дополнение под традиционно длинным названием Bounty of Blood A Fistful of Redemption.
По сюжету дополнения, мы отправимся на пустынную планету под говорящим названием Геенна, где зададим взбучку местным асоциальным элементам, мешающим местным жителям спокойно жить и плодотворно работать. Судя по описанию, дополнение придётся по нраву тем, кто любят созидать, ведь помогая местным жителям, мы также восстановим их город, который будет развиваться буквально на глазах.
рекламаДополнение входит в состав сезонного пропуска, так что при его наличии вы 25 июня сможете приступить к прохождению дополнения автоматически.
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