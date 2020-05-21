130 миллионов копий GTA V, отсутствие крупных релизов в этом году и другие детали из отчёта Take-Two
Продолжаем цикл новостных материалов, основанных на годовых финансовых отчётах игровых издательств. Очередь наконец-то дошла до Take-Two Interactive, владеющего 2K Games, Rockstar Games, Private Division и другими подразделениями.
рекламаПродажи Grand Theft Auto V достигли 130 миллионов копий, при этом важно отметить, что речь идёт именно о продажах; розданные бесплатно в Epic Games Store копии в это число не входят. Теоретически, благодаря любви игроков в Grand Theft Auto Online к микротранзакциям, бесплатная раздача GTA V в EGS поспособствует ещё большему росту выручки Take-Two именно по этой категории.
Продажи Red Dead Redemption достигли 31 миллиона копий, Borderlands 3 — 10 миллионов, The Outer Worlds — 2,5 миллионов, Mafia III — 7 миллионов.
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Несмотря на успехи в минувшем финансовом году, текущий финансовый год для Take-Two обойдётся без крупных релизов. Игры-то разрабатываются, но их релизы планируются на даты уже после 31 марта 2021 года. Это означает, что гипотетическая Grand Theft Auto VI если и выйдет, то не раньше 1 апреля 2021-го.
рекламаВ течение пяти лет Take-Two намеревается выпустить 93 игры, из которых 63 — крупные. Есть, впрочем, и плохая новость для любителей игр про космос: симулятор руководителя космической программы Kerbal Space Program 2 из-за вызванных коронавирусом проблем выйдет не раньше, чем осенью 2021 года.
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