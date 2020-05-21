Продолжаем цикл новостных материалов, основанных на годовых финансовых отчётах игровых издательств. Очередь наконец-то дошла до Take-Two Interactive, владеющего 2K Games, Rockstar Games, Private Division и другими подразделениями.

анонсы и реклама RTX 2080 Ti Gigabyte - цена упала на порядок, смотри Огромная скидка на i9 9900K перед приходом 10хх MSI RTX 2070 по довирусной цене в Ситилинке <b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену

В целом, компания чувствует себя прекрасно и может похвастаться тем, что минувший финансовый год стал для неё рекордным: продажи за год достигли 2,99 млрд долларов, из которых 61 % приходится на микротранзакции (рост почти наполовину по сравнению с прошлым годом).

реклама

Продажи Grand Theft Auto V достигли 130 миллионов копий, при этом важно отметить, что речь идёт именно о продажах; розданные бесплатно в Epic Games Store копии в это число не входят. Теоретически, благодаря любви игроков в Grand Theft Auto Online к микротранзакциям, бесплатная раздача GTA V в EGS поспособствует ещё большему росту выручки Take-Two именно по этой категории.

Продажи Red Dead Redemption достигли 31 миллиона копий, Borderlands 3 — 10 миллионов, The Outer Worlds — 2,5 миллионов, Mafia III — 7 миллионов.

реклама

Несмотря на успехи в минувшем финансовом году, текущий финансовый год для Take-Two обойдётся без крупных релизов. Игры-то разрабатываются, но их релизы планируются на даты уже после 31 марта 2021 года. Это означает, что гипотетическая Grand Theft Auto VI если и выйдет, то не раньше 1 апреля 2021-го.

реклама

В течение пяти лет Take-Two намеревается выпустить 93 игры, из которых 63 — крупные. Есть, впрочем, и плохая новость для любителей игр про космос: симулятор руководителя космической программы Kerbal Space Program 2 из-за вызванных коронавирусом проблем выйдет не раньше, чем осенью 2021 года.