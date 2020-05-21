Всё «серьёзно»: появились свежие скриншоты и кадры игрового процесса Serious Sam 4
Вчера разработчики из Croteam официально дали старт предварительным заказам Serious Sam 4, опубликовали новенький трейлер, а также объявили о том, что игра выйдет уже в августе этого года. Пока без конкретной даты, но зато авторы расщедрились на пачечку скриншотов и видеозаписей с отрывками непосредственно игрового процесса. Благодаря им, в частности, можно взглянуть на присутствие на поле боя бессчётного количества противников. Впрочем, хоть противников сотни или даже тысячи, но для нашего бравого Крутого Сэма это не помеха — всех убьёт, один останется.
Стоит напомнить, что хоть новинка и имеет четвёртый порядковый номер, но на деле это приквел серии: мы увидим, как Сэм Стоун, которого впоследствии станут называть Крутым Сэмом, сражается с легионами Ментала, защищая Землю.
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Заявлено наличие новых видов монстров, богатый арсенал, включающий в себя как хорошо знакомые, так и новенькие «стволы», хорошая музыка и поддержка совместного прохождения на четверых.
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В августе Serious Sam 4 выйдет на PC и Google Stadia. До консолей проект доберётся в лучшем случае в следующем году — таково было условие, которое Google поставила разработчикам.
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