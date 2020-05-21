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Всё «серьёзно»: появились свежие скриншоты и кадры игрового процесса Serious Sam 4

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Вчера разработчики из Croteam официально дали старт предварительным заказам Serious Sam 4, опубликовали новенький трейлер, а также объявили о том, что игра выйдет уже в августе этого года. Пока без конкретной даты, но зато авторы расщедрились на пачечку скриншотов и видеозаписей с отрывками непосредственно игрового процесса. Благодаря им, в частности, можно взглянуть на присутствие на поле боя бессчётного количества противников. Впрочем, хоть противников сотни или даже тысячи, но для нашего бравого Крутого Сэма это не помеха — всех убьёт, один останется.

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Стоит напомнить, что хоть новинка и имеет четвёртый порядковый номер, но на деле это приквел серии: мы увидим, как Сэм Стоун, которого впоследствии станут называть Крутым Сэмом, сражается с легионами Ментала, защищая Землю.

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Заявлено наличие новых видов монстров, богатый арсенал, включающий в себя как хорошо знакомые, так и новенькие «стволы», хорошая музыка и поддержка совместного прохождения на четверых.

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В августе Serious Sam 4 выйдет на PC и Google Stadia. До консолей проект доберётся в лучшем случае в следующем году — таково было условие, которое Google поставила разработчикам.

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croteam serious sam 4 planet badass serious sam 4
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Сейчас обсуждают

E1nher1
15:29
Та можно было и на сандале моем сидеть с частотой в 5 Ггц. Тоже 4 быстрых ядра, но кэша маловато, да память медленная чуть.
AMD снижает цены на свои процессоры, цена Ryzen 9 3900X упала на 90 долларов, что угрожает продажам i7-10700K и i9-10900K
Максим Ковальчук
15:24
"тактовая частота Infinity Fabric (FCLK) процессоров "Renoir", по слухам, увеличение до 2000 МГц, что на 200 МГц быстрее" так то она отлично работает на 1900, практически на любой материнке...
Инженерные образцы AMD Ryzen 4000 находятся уже на одном уровне по производительности с Zen 2 процессорами
MriS
15:23
Зря вы так думаете, 3300х очень хороший проц для игр. 2700 ему не ровня совсем, даже в разгоне. 2700х еще сошел бы, как конкурент, до 200Вт его легко разогнать ))
AMD снижает цены на свои процессоры, цена Ryzen 9 3900X упала на 90 долларов, что угрожает продажам i7-10700K и i9-10900K
E1nher1
15:23
8 на 4 не меняю. 8 на 8 - еще более-менее. И то я привык идти только вперед. 1-4-8-16, за восьмеркой восьмерку брать - такое... Я не знаю об оптимизации игр на пк. Но в частоту долбиться - это путь...
AMD снижает цены на свои процессоры, цена Ryzen 9 3900X упала на 90 долларов, что угрожает продажам i7-10700K и i9-10900K
Kuyak
15:21
Пеня настолько обленился (или в край оборзел?), что у него все карты, что на интеле 4,9 Ггц, что на амд 4,2 Ггц показывают ИДЕНТИЧНЫЕ результаты. Ну правильно, чего напрягаться, пипл хавает. Нарисовал...
Выбор лучших видеокарт для игрового компьютера до 100 тысяч рублей: май 2020
Елисей Творимиров
15:20
У фанов кресла и так горят периодически, без всяких подогревов.
AMD снижает цены на свои процессоры, цена Ryzen 9 3900X упала на 90 долларов, что угрожает продажам i7-10700K и i9-10900K
MriS
15:20
Зачем тогда пишите про его замену на 4700 ? Меняйте на 3300х сейчас и точно продержитесь. Консоли причем тут, под пк игры по-другому оптимизируют, чтобы на всех популярных сборках шли.
AMD снижает цены на свои процессоры, цена Ryzen 9 3900X упала на 90 долларов, что угрожает продажам i7-10700K и i9-10900K
E1nher1
15:19
Но так будет не всегда... Я же тестил 6 ядер против 4 в разгоне. Местами 6 обходят 4. Нет, 2700 может, скорее всего, протянуть до конца некстгена. Это полный аналог консольного проца.
AMD снижает цены на свои процессоры, цена Ryzen 9 3900X упала на 90 долларов, что угрожает продажам i7-10700K и i9-10900K
Marc Crass
15:18
Я бы сказал, прескотня (на фоне вашего "фуфика" и свеженького "лейка").
AMD снижает цены на свои процессоры, цена Ryzen 9 3900X упала на 90 долларов, что угрожает продажам i7-10700K и i9-10900K
E1nher1
15:17
Не люблю сравнения себя с Зелотом. И он не так делает, он как раз-таки фантазирует. А я даже с названием не парюсь - беру из источника и адаптирую.
AMD снижает цены на свои процессоры, цена Ryzen 9 3900X упала на 90 долларов, что угрожает продажам i7-10700K и i9-10900K
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