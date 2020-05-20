Serious Sam 4: кинематографический трейлер и старт предзаказов, релиз — в августе
Намёки на то, что Serious Sam 4 выйдет в текущем году, разработчики из Croteam оставляли ещё в конце декабря, после чего стала с завидным постоянством дразнить поклонников франшизы публикациями «слитых» записей игрового процесса и обещаниями рассказать всё в ближайшем времени. Что ж, сегодня авторы представили новый безумный трейлер Serious Sam 4, дали старт предварительным заказам, а также с радостью сообщили о том, что релиз состоится уже в августе. Пока без конкретики. Кстати, судя по всему, от подзаголовка Planet Badass было решено отказаться; и правильно.
Согласно описанию, Serious Sam 4 — приквел серии, и нашему бесстрашному герою Крутому Сэму предстоит дать отпор распространившимся по всему миру ордам Ментала. Обещаны беспрецедентные масштабы хаоса, богатый арсенал и огромное количество врагов.
рекламаИграть можно будет как в одиночку, так и в кооперативном режиме на четверых.
рекламаСудя по ценнику, Croteam явно не позиционирует Serious Sam 4 как проект AAA-класса: 725 рублей за стандартное издание и 930 — за «делюкс» с цифровым артбуком, саундтреком и классическим обликом пистолета-пулемёта Томпсона.
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