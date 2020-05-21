Релиз Kerbal Space Program 2 отложили до осени следующего года
Несколько часов назад мы уже коснулись этой темы в заметке про финансовый отчёт Take-Two, но впоследствии решили, что отложенный релиз Kerbal Space Program 2 всё же заслуживает отдельного упоминания в редакционной новостной ленте сайта. Итак, Kerbal Space Program 2 была анонсирована в августе 2019-го с намерением выйти в свет в 2020-м, но, к сожалению, сегодня стало известно, что первоначальным планам не суждено сбыться, и релиз откладывается аж до осени 2021 года.
Причина — коронавирус и самоизоляция, сильно помешавшие производственному процессу Kerbal Space Program 2, которую собираются сделать не только качественным, но и максимально реалистичным симулятором космической программы в целом и космических полётов в частности.
рекламаИграть в молчанку разработчики, к счастью, не собираются, и будут регулярно делиться новостями, комментариями разработчиков, видеороликами по игре и тому подобным. А до тех пор можно продолжать развлекаться в первой Kerbal Space Program, поддержка которой не приостанавливается.
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