Недавно стало известно, что Ubisoft подала в суд на Apple и Google с просьбой об изъятии из их цифровых магазинов созданного одной из внутренних студий китайской компании Alibaba Group проекта под названием Area F2, который удивительным образом как две капли воды похож на Rainbow Six Siege.

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Казалось, что все эти разборки ни к чему не приведут, но зря: несколько часов назад на страничке Area F2 в Facebook появилось сообщение о том, что серверы игры закрываются, а всем игрокам, которые потратили на игру деньги, полагается полный возврат средств. Хотя о влиянии судебного процесса Ubisoft на это решение прямым текстом не говорится, но все всё прекрасно понимают.

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