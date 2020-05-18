Прямо сейчас на YouTube-канале сетевого экшена Rainbow Six Siege идёт трансляция, призванная раскрыть подробности обновления Operation Steel Wave для Rainbow Six Siege. Компания Ubisoft уже выложила видеоролик с игровым процессом за двух новых оперативников, которые будут в обновлении. К сожалению, русской версии видео пока нет, оно появится позднее.

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Два новых оперативника — это штурмовик Ace и защитник Meluci. Штурмовик удивит нас особым устройством под названием S.E.L.M.A., оно позволяет уничтожать стены на расстоянии. Герой бросает особый гаджет, который делает пробоины в конструкциях и упрощает проход по локации. Всего у оперативника на вооружении имеется три таких «деструктора», которые могут сотворить три разрушения. По оружию у Ace всё стандартно: автомат, дробовик и пистолет.

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Второй оперативник — это защитник Meluci. У неё на вооружении имеется «Банши», устойчивое к пулям устройство, замедляющее действия противников в определённом радиусе. Чем ближе враг пойдёт к «Банши», тем сильнее оно его замедлит. У Meluci в запасе три таких гаджета, уничтожить их можно только рукопашной атакой или метательным снарядом. Девушка дополнительно управляется дробовиком, модифицированным пистолетом и пистолетом-пулемётом.

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Что ещё в себе несёт Operation Steel Wave? Авторы приготовили для поклонников экшена переработанную карту «Дом», видоизменённые рейтинговые игры, возможность красить обвесы в отдельности от оружия и прочие мелкие косметические изменения. Защитникам в арсенал добавили датчик приближения — при значительном приближении недруга он начинает пищать.