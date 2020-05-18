Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Rainbow Six Siege: геймплей за оперативников обновления Operation Steel Wave

+
Очень дешевая ASUS RTX 2070 - надо брать
RTX 2080 Ti Gigabyte - цена рухнула на порядок, смотри
Core i9 10900 приехал в Ситилинк
Большая скидка на RTX 2070 Gigabyte
48Gb RTX 8000 - предложение дня, смотри цену
Ryzen 4000 серии в Ситилинке
<b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену

Прямо сейчас на YouTube-канале сетевого экшена Rainbow Six Siege идёт трансляция, призванная раскрыть подробности обновления Operation Steel Wave для Rainbow Six Siege. Компания Ubisoft уже выложила видеоролик с игровым процессом за двух новых оперативников, которые будут в обновлении. К сожалению, русской версии видео пока нет, оно появится позднее.

реклама

Два новых оперативника — это штурмовик Ace и защитник Meluci. Штурмовик удивит нас особым устройством под названием S.E.L.M.A., оно позволяет уничтожать стены на расстоянии. Герой бросает особый гаджет, который делает пробоины в конструкциях и упрощает проход по локации. Всего у оперативника на вооружении имеется три таких «деструктора», которые могут сотворить три разрушения. По оружию у Ace всё стандартно: автомат, дробовик и пистолет.

реклама

Второй оперативник — это защитник Meluci. У неё на вооружении имеется «Банши», устойчивое к пулям устройство, замедляющее действия противников в определённом радиусе. Чем ближе враг пойдёт к «Банши», тем сильнее оно его замедлит. У Meluci в запасе три таких гаджета, уничтожить их можно только рукопашной атакой или метательным снарядом. Девушка дополнительно управляется дробовиком, модифицированным пистолетом и пистолетом-пулемётом.

реклама

Что ещё в себе несёт Operation Steel Wave? Авторы приготовили для поклонников экшена переработанную карту «Дом», видоизменённые рейтинговые игры, возможность красить обвесы в отдельности от оружия и прочие мелкие косметические изменения. Защитникам в арсенал добавили датчик приближения — при значительном приближении недруга он начинает пищать.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

ubisoft rainbow six siege
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Rainbow Six Siege: геймплей за оперативников обновления Operation Steel Wave
+
Gamescom 2020 в онлайн-формате пройдёт в самом конце августа
1
Выход DayZ в Xbox Game Pass спровоцировал небывалый всплеск интереса к игре
2
В сборник ремейков Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 могут добавить систему микротранзакций
+
Саксофон, плюшевый мишка и барбекю: официальная нарезка «Дружб» из Mortal Kombat 11 Aftermath
+
Продажи Minecraft достигли отметки в 200 миллионов копий
3

Интересные материалы

Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
10 мая 2020 23
Взгляд в прошлое: самые быстрые видеокарты с интерфейсом AGP
12 мая 2020 105
Тестируем AMD Ryzen 3 3300X против Intel Core i3-9350KF
7 мая 2020 208
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 35 тысяч рублей: май 2020
13 мая 2020 50
Обзор ASUS ROG Zephyrus G14: игровой ультрабук
13 мая 2020 24
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 2600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
18 мая 2020 59

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
19
Ядра или тактовая частота процессора: выясняем, что важнее для работы и игр
146
Ископаемый планшет Samsung на Android 4.4 в 2020
31
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 2600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
59
Легендарные игровые шедевры прошлых лет, которым фанаты дали вторую жизнь. Часть 3
15
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime TRX40-Pro
29
Battlefield V I7-6400t Vs Threadripper 1950X c 2 видеокартами Radeon VII
18
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG STRIX Radeon RX 5600 XT OC
35

Сейчас обсуждают

Vitaly St
20:29
Предание свежо... Можно подумать АМД почивает на лаврах и ничего не делает. Ага, щазззз.
При переходе на 10-нм техпроцесс Intel получит значительное преимущество перед процессорами AMD, выпущенными по 7-нм техпроцессу TSMC
Twisted Evil
20:27
Дизинформируйте стимобоев больше, чтобы они не переставили засирать свою помойку негативом.
Epic Games Store запустил сразу две масштабные акции – бесконечная раздача по 10 долларов за покупки и возврат средств покупателям GTA V
1TronpmG5
20:27
Вопрос убытков у них стоит остро и давно. Уже наверное лет 10 экономика США планово убыточная. Живут за счет печати доллара. Трежеря вассылы выкупят - это не проблема. Проблема в том, что грабеж всего...
TSMC прекращает принимать заказы от Huawei с 15 мая
t-dirt
20:27
там огрызок большой любитель заваливать своими дешёвыми заказами.
NVIDIA отправит в производство потребительские 8-нанометровые GPU Ampere
ZEN3
20:26
https://keddr.com/wp-content/uploads/2016/02/0_1425380058-728x436.png
Intel Core i9-10900K оказался на 3 часа медленнее AMD Ryzen 9 3900X в рендеринг тесте Corona Benchmark
Адри Купри
20:25
Ага, только если во сне она будет быстрее.
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG STRIX Radeon RX 5600 XT OC
Юра Репченко
20:23
То есть у них кроме топов будет Samsung. С TSMC Хуанг слезает.
NVIDIA отправит в производство потребительские 8-нанометровые GPU Ampere
Олександр Макаренко
20:22
АМD быстрее, но плохо быстрее, надо, чтобы в два раза быстрее был. Но и тогда плохо, потому что это АМD... А вообще, человек верит в то, что хочет верить. Intel лучше - согласен, AMD очень хорош - оче...
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 2600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
Янчик Петрова
20:22
главное пусть не забудут азотный испаритель в комплект добавить)))
При переходе на 10-нм техпроцесс Intel получит значительное преимущество перед процессорами AMD, выпущенными по 7-нм техпроцессу TSMC
ZEN3
20:22
https://gpuopen.com/wp-content/uploads/2018/03/Vulkan-API.png
Intel Core i9-10900K оказался на 3 часа медленнее AMD Ryzen 9 3900X в рендеринг тесте Corona Benchmark
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем