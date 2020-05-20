Вчера 2K Games вместе с Hangar 13 официально презентовали сборник Mafia Trilogy, в состав которого входят ремейк Mafia, ремастер Mafia II, полное собрание Mafia III, а также различные внутриигровые «плюшки». Поскольку Definitive-версии Mafia II и Mafia III практически сразу же после презентации поступили в продажу, журналисты издания VG24/7 не стали медлить и принялись сравнивать ремастер второй части с её оригинальной версией, вышедшей почти 10 лет назад.

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Для чистоты эксперимента журналисты сравнивали кадры Mafia II в разных игровых эпизодах. Вывод получился закономерным: графика действительно улучшилась, текстуры стали менее «мыльными», некоторые графические эффекты стали современнее, также заметно, что создатели ремастера поработали с освещением и цветовыми фильтрами. Но в целом улучшения не столь существенные, как того хотелось бы; если не сравнивать две версии игры лоб в лоб, то изменения можно и вовсе не заметить. С другой стороны, может, оно и не требуется, ведь был в Mafia II свой неповторимый шарм, который лучше не нарушать.

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Что касается ремейка Mafia, то он поступит в продажу 28 августа.