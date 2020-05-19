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Ремейк Mafia, ремастер Mafia II и полная Mafia III: даты выхода, трейлеры и подробности

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Как и было обещано, сегодня вечером издательство 2K Games вместе с разработчиками из Hangar 13 полноценно представили сборник Mafia Trilogy, состоящий из так или иначе улучшенных трёх частей великой гангстерской серии. Строго говоря, вся информация о содержимом сборника утекла ещё во время его анонса, но сегодня, во-первых, она была подтверждена, а во-вторых, появились доселе неизвестные подробности.

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Все три игры получили подзаголовок Definitive Edition. Начнём с самого главного — полного ремейка первой Mafia. Как сообщают создатели игры, перед нами полностью воссозданная с нуля игра на новом движке, которая порадует не только современной графикой, но и расширенным сценарием, новыми диалогами, новыми катсценами, наличием современных функций и некими дополнительными элементами игрового процесса. Вся музыка и озвучка героев записаны с нуля, так что их качество будет соответствовать 2020 году.

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Релиз запланирован на 28 августа на всех актуальных платформах. За предварительный заказ полагается костюм дона, золотой облик для полуавтоматического пистолета, а также лимузин Smith V12. Также за покупку Mafia Definitive Edition полагаются небольшие косметические бонусы для Mafia II и Mafia III. Геймплей должны показать в начале июня.

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Дальше по убыванию вводимых Definitive Edition’ом изменений следует обновлённая Mafia II. Заявлена улучшенная графика, поддержка разрешений экранов вплоть до 4K, а также включение в состав всех сюжетных дополнений. За покупку Mafia II Definitive Edition полагается небольшой презент — машина и куртка Вито Скалетта для ремейка Mafia и Mafia III.

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Самое главное, пожалуй, заключается в том, что Mafia II Definitive Edition достанется бесплатно всем, у кого на учётной записи уже имеется оригинальная Mafia II. Релиз должен состояться уже сегодня на всех актуальных платформах (некоторое время спустя доберётся и до Google Stadia) либо уже состоялся.

Наконец, Mafia III Definitive Edition. По сути, подзаголовок Definitive Edition третьей Mafia присвоили «за компанию», поскольку обновлённая игра представляет собой просто «золотой сборник» со всеми дополнениями и бонусными материалами. Релиз тоже должен состояться уже сегодня на всех актуальных платформах. Обладатели оригинала автоматически получат обновление до улучшенной версии.

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Полный сборник Mafia Trilogy обойдётся (по крайней мере, на официальном сайте) в 2 999 рублей. Отдельно же ремейк Mafia по предзаказу предлагается за 1 999 рублей, а улучшенные версии Mafia II и Mafia III — по 1 499 рублей каждая. В общем, перепроходим Mafia II, а затем дожидаемся конца августа, чтобы вспомнить молодость.

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