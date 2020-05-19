Если вы вдруг за бесконечными информационными потоками пропустили новость о том, что Civilization VI будет получать новый контент как минимум до марта следующего года, то рекомендуем ознакомиться с соответствующей заметкой в нашей редакционной новостной ленте. В рамках данного материала же речь пойдёт о представленной сегодня разработчиками из Firaxis новой игровой нации в Civilization VI — Великой Колумбии и её предводителю Симону Боливару. Колумбия — вторая из двух новых наций (первая — империя майя), которые будут добавлены в игру уже в этот четверг, 21 мая.

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Великой Колумбией в Civilization VI правит Симон Боливар, известный своей серией освободительных кампаний, с помощью которой Южной Америке удалось избавиться от испанской гегемонии. В игре полководческие способности Боливара выражены в виде уникального лидерского бонуса под названием «Кампанья Адмирабле». Данная способность дарует Великой Колумбии под управлением Боливара возможность каждую новую эпоху получать уникального великого полководца — генерала-команданте — обладающего массой полезных функций вроде создания новых торговых путей, продвижения воинов по службе и другими.

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Уникальный боевой отряд Великой Колумбии — льянеро — лучше всего чувствует себя в компании с генералами-команданте. Льянеро получают бонусы за соседство с другими льянеро, замещают собой стандартных кавалеристов, а также полностью исцеляют все свои повреждения, если ближайший генерал-команданте использовал одну из своих уникальных способностей.

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Великая Колумбия характеризуется как трудолюбивая и стремительная нация, поэтому все её юниты получают дополнительные очки передвижения. Таким образом, поселенцы смогут быстрее добираться до желаемого места, рабочие смогут быстрее преодолевать пересечённую местность, а военные отряды — молниеносным маршем выступать в атаку на противника.

Вот мы и дошли до уникального инфраструктурного объекта Великой Колумбии — асьенды. Это улучшение возводится на равнинах, лугах и холмах и даёт бонусы к производству, жилью и золоту. Бонусы увеличиваются, если рядом с асьендами расположены плантации или другие асьенды.