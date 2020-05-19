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Симон Боливар поведёт Великую Колумбию к процветанию в Civilization VI

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Если вы вдруг за бесконечными информационными потоками пропустили новость о том, что Civilization VI будет получать новый контент как минимум до марта следующего года, то рекомендуем ознакомиться с соответствующей заметкой в нашей редакционной новостной ленте. В рамках данного материала же речь пойдёт о представленной сегодня разработчиками из Firaxis новой игровой нации в Civilization VI — Великой Колумбии и её предводителю Симону Боливару. Колумбия — вторая из двух новых наций (первая — империя майя), которые будут добавлены в игру уже в этот четверг, 21 мая.

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Великой Колумбией в Civilization VI правит Симон Боливар, известный своей серией освободительных кампаний, с помощью которой Южной Америке удалось избавиться от испанской гегемонии. В игре полководческие способности Боливара выражены в виде уникального лидерского бонуса под названием «Кампанья Адмирабле». Данная способность дарует Великой Колумбии под управлением Боливара возможность каждую новую эпоху получать уникального великого полководца — генерала-команданте — обладающего массой полезных функций вроде создания новых торговых путей, продвижения воинов по службе и другими.

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Уникальный боевой отряд Великой Колумбии — льянеро — лучше всего чувствует себя в компании с генералами-команданте. Льянеро получают бонусы за соседство с другими льянеро, замещают собой стандартных кавалеристов, а также полностью исцеляют все свои повреждения, если ближайший генерал-команданте использовал одну из своих уникальных способностей.

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Великая Колумбия характеризуется как трудолюбивая и стремительная нация, поэтому все её юниты получают дополнительные очки передвижения. Таким образом, поселенцы смогут быстрее добираться до желаемого места, рабочие смогут быстрее преодолевать пересечённую местность, а военные отряды — молниеносным маршем выступать в атаку на противника.

Вот мы и дошли до уникального инфраструктурного объекта Великой Колумбии — асьенды. Это улучшение возводится на равнинах, лугах и холмах и даёт бонусы к производству, жилью и золоту. Бонусы увеличиваются, если рядом с асьендами расположены плантации или другие асьенды.

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Теги

2k games firaxis games civilization vi
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Сейчас обсуждают

E1nher1
18:50
https://videocardz.com/newz/amd-to-support-zen3-on-b450-and-x470-motherboards Вот.
AMD официально объявила о поддержке будущих процессоров Ryzen 4000 на материнских платах с чипсетами X470 и B450
Акакий Незабудкин
18:49
Аж пять дубликатов новости. Капец.
AMD пошла на попятную - материнские платы на B450 и X470 чипсетах получат поддержку Ryzen 4000 и Zen3
Ahmed
18:49
5 новостей об одном и том же. У - уровень overlockers.сру 2020.
AMD пошла на попятную - материнские платы на B450 и X470 чипсетах получат поддержку Ryzen 4000 и Zen3
Sergiu Bunacalea
18:49
Максимка к чему твой высер ? Абсолютно у любой новости должна быть ссылка на первоисточник . Даже зелот это понимае и прикрепляет .
AMD официально объявила о поддержке будущих процессоров Ryzen 4000 на материнских платах с чипсетами X470 и B450
E1nher1
18:49
И пусай только попробуют не снизить цены на процы зен2! Чтобы к зиме R7 3700 12К стоил!
AMD официально объявила о поддержке будущих процессоров Ryzen 4000 на материнских платах с чипсетами X470 и B450
Каскадналейщик
18:48
Оно и в разгоне не будет, это ж не лейка которую можно гнать на 5ггц по всем котлам))
Появились новые подробности о грядущих процессорах Ryzen 4000 Renoir и Vermeer - Ryzen 9 4950X имеет 16 ядер, 32 потока и тактовые частоты до 4,6 ГГц
MriS
18:48
У b450 pcie 2.0, в эпоху ssd pcie 3.0 не интересные решения.
AMD официально объявила о поддержке будущих процессоров Ryzen 4000 на материнских платах с чипсетами X470 и B450
E1nher1
18:47
Спасибо вашему 450ому прайму за "спасибо" в комментариях.
AMD официально объявила о поддержке будущих процессоров Ryzen 4000 на материнских платах с чипсетами X470 и B450
smaximaa
18:47
Рано или поздно все платы получат поддержку
AMD официально объявила о поддержке будущих процессоров Ryzen 4000 на материнских платах с чипсетами X470 и B450
E1nher1
18:46
А чему еще радоваться? Новость-то хорошая.
AMD официально объявила о поддержке будущих процессоров Ryzen 4000 на материнских платах с чипсетами X470 и B450
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