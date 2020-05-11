Осенью исполнится четыре года с момента релиза Civilization VI. За это время игра получила огромное количество обновлений и обзавелась двумя крупными аддонами-расширениями, обогатившими игровой процесс шестой «Цивы» и добавившими в неё новые цивилизации и новых лидеров. Но останавливаться на этом разработчики не собираются, и сегодня анонсировали сезонный пропуск под названием New Frontier Pass.

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Суть сезонного абонемента в следующем: каждые два месяца вплоть до марта следующего года его обладатели будут получать новый контент для Civilization VI: новые цивилизации, новых лидеров, новые игровые режимы, виды ресурсов, новые районы, постройки и многое другое. Первая контентная добавка выйдет уже совсем скоро — 21 мая — и добавит в игру цивилизации Майя и Великую Колумбию. Первая возвращается в серию, для второй же это станет дебютом.

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Важно: чтобы в полной мере воспользоваться всем предоставляемым в сезонном абонементе New Frontier Pass контентом, необходимо обладать полной версией игры с обоими аддонами-расширениями. В противном случае некоторые элементы DLC из пропуска будут отсутствовать.

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При желании, конечно, все DLC можно будет приобрести по отдельности, однако разработчики приготовили подарок тем, кто купит весь сезонный пропуск сразу: обновлённые модели, бонусы и цели для Теодора Рузвельта (США) и Екатерины Медичи (Франция).

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Также разработчики будут продолжать оказывать бесплатную поддержку игры, добавляя новые карты, сценарии, поправляя баланс и многое другое.