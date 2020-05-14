Знакомимся с богатыми и научно развитыми майя в Civilization VI
Казалось, что после выхода дополнения Gathering Storm мы уже не вернёмся к циклу новостей, посвящённых новым игровым нациям в Civilization VI, но намедни Firaxis устроила приятный сюрприз и представила сезонный пропуск под названием The New Frontier, в состав которого войдут несколько новых цивилизаций, новые постройки, юниты, лидеры и многое другое.
рекламаDLC из пропуска будут выходить с периодичностью раз в два месяца, и первое из запланированных выйдет уже 21 мая. Данное DLC добавит в игру цивилизации майя и Великую Колумбию, и сегодня разработчики опубликовали обзорный видеоролик, посвящённый одному из величайших коренных американских народов — майя.
рекламаМайя в Civilization VI, как и в предыдущих частях серии, отличается высоким научным потенциалом. Данная особенность у майя в Civilization VI будет выражена в доступе к уникальному району — обсерватории — заменяющему кампус. Обсерватории получают бонус к науке за соседство с плантациями и фермами. Может звучать нелогично, но так уж сложилось, что бонус за соседство с горами уже имеется у стандартного кампуса.
Уникальная способность майя называется «Майяб»: города не получают бонусов к жилью за соседство с источником пресной воды или на морском побережье, но в качестве компенсации фермы производят дополнительное золото и предоставляют дополнительное жилью. Также города получают дополнительное довольство за каждый соседствующий с центром города ресурс роскоши.
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Уникальный боевой отряд майя называется х’улче и заменяет собой лучника. Данные бойцы не только крепче своих базовых лучников, но также видят слабые места противника и наносят повышенный урон по уже раненым отрядам.
рекламаИмперией майя в Civilization VI управляет Госпожа Шестого неба, дарующая своей нации дополнительный (лидерский) бонус под названием «Иш-Муталь-Ахав». Суть в следующем: расположенные в радиусе шести клеток от столицы города получают бонус ко всему производству, тогда как города, расположенные дальше 6 клеток от столицы, получают штрафы. Таким образом, при игре за майя нас заставляют селиться «камерно», плотно. Всё ради исторической справедливости.
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