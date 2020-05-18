В рамках празднования 11-летия Minecraft компания Microsoft, с 2014 года владеющая студией Mojang (сегодня стало известно о её ребрендинге в Mojang Studios), решила известить сообщество о достижении игрой нового «круглого» статистического показателя. Как передаёт издание The Verge, продажи Minecraft достигли двухсот миллионов копий.

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Стоит отметить, что 11 лет Minecraft разработчики отсчитывают с момента выхода ранней версии в 2009 году; полноценный же релиз состоялся в ноябре 2011-го. Сто миллионов копий было продано уже к началу лета 2016-го, и вот, практически к началу лета 2020-го удалось реализовать ещё дополнительно сто миллионов копий.

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Важно отметить, что также существует версия Minecraft для Китая: она распространяется бесплатно и по состоянию на конец 2019 года довольствовалась 300-миллионной аудиторией. С учётом китайских пользователей ежемесячная активная аудитория Minecraft в апреле достигла 126 миллионов человек.