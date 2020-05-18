Основанная в 2009 году Маркусом «Notch» Перссоном студия Mojang добилась оглушительных успехов, создав популярнейшую игру Minecraft. В 2014 году Перссон продал Mojang компании Microsoft за баснословные 2,5 миллиарда долларов, после чего студия стала одним из внутренних коллективов Microsoft Studios (впоследствии переименована в Xbox Game Studios).

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Теперь Mojang готовится к переходу на новый этап своего развития, что было решено отразить в смене её названия. Ребрендинг получился совсем лёгким: отныне Mojang называется Mojang Studios. По словам руководства студии, современная Mojang — это уже несколько разных коллективов по всему миру, которые посвящают себя не только Minecraft, но и придумывают идеи для совершенно новых проектов.

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На вопрос «Зачем менять название и переделывать логотип» руководство Mojang Studios ответило лаконично: «Почему бы и нет?». И не поспоришь.