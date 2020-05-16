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Игроки бомбардируют Steam-страничку Grand Theft Auto V отрицательными отзывами из-за бесплатной раздачи в EGS

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Про бесплатную раздачу Grand Theft Auto V в Epic Games Store не написал только совсем ленивый, поэтому про данное событие знают практически все, включая даже людей, не интересующихся игровой индустрией. Событие, безусловно, знаковое и положительное, однако обиженных на жизнь игроков это не останавливает, и вскоре после начала бесплатной раздачи они принялись оставлять на Steam-страничке Grand Theft Auto V отрицательные отзывы.

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В основном претензии геймеров сводятся к тому, что они когда-то давным-давно приобрели Grand Theft Auto V за полную стоимость, а теперь игру раздают бесплатно всем желающим. Подобные претензии не поддаются пониманию, ведь купленной за полную стоимость игрой люди наслаждаются уже пять лет, тогда как «сидение на берегу реки» оправдалось лишь пару дней назад.

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Есть, впрочем, и осмысленные отзывы: в частности, многие справедливо опасаются, что теперь в Grand Theft Auto Online хлынут толпы читеров.

Что касается непосредственно рейтинга Grand Theft Auto V, то он практически не шелохнулся, ведь недовольные хоть и есть, но их меньшинство. Кроме того, даже если вдруг меньшинство станет большинством, то в Steam сработает защита от бессодержательных «бомбардировочных» отзывов, которая уже выручила немало проектов.

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Игроки бомбардируют Steam-страничку Grand Theft Auto V отрицательными отзывами из-за бесплатной раздачи в EGS
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