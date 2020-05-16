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В инструментах для моддинга Half-Life Alyx обнаружили упоминание Left 4 Dead 3

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Вчера поздним вечером Valve добавила в Half-Life Alyx полноценную поддержку «Мастерской Steam» и открыла доступ к бета-версии набора инструментов для создания модификаций. Отныне энтузиасты, обладающие морем свободного времени, которое больше не на что тратить, смогут создавать полноценные модификации и выкладывать их в публичный доступ через удобную систему. Ничего необычного, стандартная современная практика создателей игр, тем более что Valve изначально обещала это сделать. Если бы не один любопытный момент.

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Внимательные моддеры обнаружили в опубликованных инструментах упоминания Left 4 Dead 3, а также Source 2-версии Counter-Strike Global Offensive. В случае с упоминанием Left 4 Dead 3 мы, скорее всего, имеем дело с атавизмом — Valve ещё в начале года опровергла слухи о производстве новой части своей «зомбиубивательной» франшизы, после чего объяснила природу происхождения слухов о подготовке продолжения. А вот Source 2-версия Counter-Strike Global Offensive вполне имеет право на существование: известный «датамайнер» Тайлер Маквикер, ссылаясь на свои источники, неоднократно заявлял, что Valve готовит перенос своего популярнейшего сетевого боевика на обновлённый движок.

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Сейчас на Source 2 работают, например, Dota 2 и Half-Life Alyx.

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Вместе с «Мастерской Steam» и моддерским инструментарием Valve также внедрила в Half-Life Alyx поддержку операционных систем на ядре Linux и графического API Vulkan. Последнее может помочь в воспроизведении Half-Life Alyx на слабеньких компьютерах.

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