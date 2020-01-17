Обновление: Вот так бывает, не успеешь опубликовать новостной материал, как к нему поспевает опровержение. Итак, в комментарии изданию IGN компания Valve заявила, что слухи о работе над Left 4 Dead 3 являются «дезинформацией» с целью встряхнуть сообщество. Компания подтвердила, что несколько лет назад искала возможности для подготовки «некстгенной» Left 4 Dead, однако вот уже много лет «абсолютно точно не работает» ни над чем, связанным с L4D.

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Важно отметить, что представитель Valve говорил об этом с сожалением, поэтому, возможно, не всё ещё потеряно. Пока что же усилия Valve брошены на Half-Life Alyx , которая должна выйти в марте этого года.

Оригинал: С момента релиза Left 4 Dead 2 прошло уже больше десяти лет, и на протяжении всего этого времени в Сети с завидной регулярностью появляются слухи, касающиеся работы Valve над продолжением своей серии кооперативных зомби-экшенов.

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Так, на днях Тайлер Маквикер, автор и ведущий YouTube-канала Valve News Network, посвящённого понятно какой компании, заявил , что располагает эксклюзивной информацией, согласно которой Valve возобновила работу над Left 4 Dead 3 на фоне ажиотажа, который возник благодаря Half-Life Alyx. Если верить полученной Маквикером информации, то Valve начала работу над Left 4 Dead 3 в 2011—2012 году, а спустя пять лет — в феврале 2017 — забросила проект. Теперь же работу было решено возобновить.

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Источник изображения: скриншот из качественного фанатского "фейка".

На данный момент всё это не более чем слухи, но ранее Маквикер отмечался достоверными утечками касательно планов Valve, поэтому всякое может быть.

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Кстати, по всей видимости, если Left 4 Dead 3 действительно существует, то она, как и Half-Life Alyx, станет VR-эксклюзивом. Такой вывод можно сделать из утечки, которую (скорее всего, преднамеренно) допустил руководитель китайского подразделения HTC Алвин Ванг Грейлин: на одном из слайдов в ходе выступления Грейлина было указано, что в текущем году на VR-устройствах, в числе которых HTC Vive, выйдут два проекта от Valve — Half Life Alyx и «LFD3».