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В Epic Games Store началась новая «мегараспродажа»

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Если вам вдруг мало бесплатной раздачи Grand Theft Auto V, то у Epic Games ещё одна отличная новость: в магазине компании стартовала новая так называемая мегараспродажа. Приставка «мега» присутствует неспроста: в распродаже не только принимает участие огромное количество проектов самых разных ценовых диапазонов, но также действует система купонов, благодаря которым вдобавок к указанной рядом с ценником на игру скидке можно дополнительно «срезать» 650 рублей. Важно отметить, что действие купонов распространяется только на игры стоимостью от 899 рублей, и это, в общем-то, логично.

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В рамках «мегараспродажи» в Epic Games Store со скидками можно приобрести Borderlands 3, Red Dead Redemption 2, MechWarrior 5 Mercenaries, The Division 2 и многие другие игры.

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Акция продлится до 11 июня. На момент публикации данной заметки сайт Epic Games Store всё ещё «лежал», не справившись с гигантским потоком желающих получить бесплатную Grand Theft Auto V.

Ссылку прикрепим, когда Epic Games Store поднимется.

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