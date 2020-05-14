Аналитические компании Arsenal и StreamElements подготовили и опубликовали специальный отчёт по стриминговым сервисам, опубликованная информация касается популярности игр на Twitch и не только. Итак, самой популярной игрой оказалась Valorant от Riot Games. Напомним, данный проект пока пребывает в закрытой «бете». В апреле его просмотрели суммарно на 334 миллиона часов.

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Ещё в начале апреля стало известно о безоговорочном успехе игры в Twitch. Правда, здесь есть очень важный нюанс — для возможности получения доступа к ЗБТ нужно просматривать трансляции по Valorant в Twitch и верить в чудо. То есть, пользователи стримингового сервиса вынуждены были открывать трансляции неизвестных им стримеров и смотреть, смотреть, смотреть. Ну, или держать открытой вкладку браузера со стримом. Поэтому количество часов просмотров заведомо раздуто и не отражает реального интереса к трансляциям.

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Что касается других данных из отчёта, то у Twitch наблюдается ежемесячный рост просмотров по играм, он составил 50%. По году просмотры выросли на 98%, это 1,491 миллиарда часов. У YouTube Gaming рост составил, соответственно, 14% и 65% (до 461 миллиона часов). У Mixer, стримингового сервиса от Microsoft за год просмотры выросли на 15%, до 37,1 миллиона часов.