Сегодня вечером, буквально несколько минут назад, Riot Games разрешила избранным стримерам потранслировать игровой процесс своего потенциально прекрасного командного боевика Valorant. Вместе с тем разработчики закрепили за стримерами функцию пассивных источников возможного доступа к грядущему закрытому бета-тестированию. Дело в том, что для возможности получить доступ к ЗБТ, надо просматривать трансляции по Valorant и ждать улыбки Фортуны.

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Результаты не заставили себя долго ждать: Valorant мгновенно попала на первое место по популярности на Twitch, и число зрителей семимильными шагами приближается к одному миллиону.

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Напомним, что Valorant — это шутер формата «5 на 5», игровой процесс которого напоминает смесь Counter-Strike Global Offensive и Overwatch. Основной акцент здесь сделан в сторону стрельбы и грамотного позиционирования с задачей в виде закладки и подрыва бомбы, но у различных агентов (героев) есть свои уникальные способности. Впрочем, спецспособности здесь не являются основополагающими игрового процесса.

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Закрытое бета-тестирование стартует 7 апреля, а полноценный релиз должен состояться летом. Проект будет распространяться по условно-бесплатной модели.