Valorant от Riot Games мгновенно ворвалась на первое место «топа» Twitch
Сегодня вечером, буквально несколько минут назад, Riot Games разрешила избранным стримерам потранслировать игровой процесс своего потенциально прекрасного командного боевика Valorant. Вместе с тем разработчики закрепили за стримерами функцию пассивных источников возможного доступа к грядущему закрытому бета-тестированию. Дело в том, что для возможности получить доступ к ЗБТ, надо просматривать трансляции по Valorant и ждать улыбки Фортуны.
реклама
Результаты не заставили себя долго ждать: Valorant мгновенно попала на первое место по популярности на Twitch, и число зрителей семимильными шагами приближается к одному миллиону.
реклама
Напомним, что Valorant — это шутер формата «5 на 5», игровой процесс которого напоминает смесь Counter-Strike Global Offensive и Overwatch. Основной акцент здесь сделан в сторону стрельбы и грамотного позиционирования с задачей в виде закладки и подрыва бомбы, но у различных агентов (героев) есть свои уникальные способности. Впрочем, спецспособности здесь не являются основополагающими игрового процесса.
рекламаЗакрытое бета-тестирование стартует 7 апреля, а полноценный релиз должен состояться летом. Проект будет распространяться по условно-бесплатной модели.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила