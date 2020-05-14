Ровно десять лет назад — 14 мая 2010 года — на свет на консолях Xbox 360 появился приключенческий экшен с элементами триллера Alan Wake, который в начале 2012 года впоследствии добрался и до компьютеров. Событие значительное, и по такому поводу игру во всех крупных цифровых магазинах (Steam, Epic Games Store и GOG) предлагают приобрести с 90-процентной скидкой. Таким образом, стандартное издание Alan Wake можно забрать всего за 36 рублей. Важно: на момент написания данной заметки акция в EGS ещё не успела вступить в силу.

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Что касается развития франшизы, то студия Remedy не исключает такой возможности, хоть это и будет непросто. Пока что поклонники творчества Remedy ждут конца лета, когда должен состояться релиз Awe — второго расширения для Control — логотип которого слишком уж недвусмысленно напоминает логотип Alan Wake. Возможно, именно в этом дополнении разработчики заложили фундамент будущего продолжения серии, но пока что это лишь догадки.