По слухам, загадочным подарком в Epic Games Store на этой неделе станет Grand Theft Auto V
На прошлой неделе в Epic Games Store раздали головоломку Death Coming, а вместо указания участницы следующей бесплатной раздачи, которая стартует завтра, 14 мая, поставили многозначительный знак вопроса, то есть, раздача на этой неделе должна стать для нас большим сюрпризом. Поначалу в Сети всплывали слухи о том, что Epic Games подарит всем Watch Dogs 2, сегодня же появился ещё более амбициозный слух: завтра нам всем якобы подарят Grand Theft Auto V.
реклама
Информация исходит сразу от двух источников: от портала Gamepressure и небезызвестного игрового аналитика Даниэля Ахмада. И если к порталу отношение заведомо скептическое, то Ахмад неоднократно своими публикациями подтверждал, что действительно находится «в теме».
рекламаКак бы то ни было, правда вскроется уже завтра в 18:00 по московскому времени.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила