На прошлой неделе в Epic Games Store раздали головоломку Death Coming, а вместо указания участницы следующей бесплатной раздачи, которая стартует завтра, 14 мая, поставили многозначительный знак вопроса, то есть, раздача на этой неделе должна стать для нас большим сюрпризом. Поначалу в Сети всплывали слухи о том, что Epic Games подарит всем Watch Dogs 2, сегодня же появился ещё более амбициозный слух: завтра нам всем якобы подарят Grand Theft Auto V.

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Информация исходит сразу от двух источников: от портала Gamepressure и небезызвестного игрового аналитика Даниэля Ахмада. И если к порталу отношение заведомо скептическое, то Ахмад неоднократно своими публикациями подтверждал, что действительно находится «в теме».

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Как бы то ни было, правда вскроется уже завтра в 18:00 по московскому времени.