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Сборник Mafia Trilogy порадует наличием полностью обновлённой первой части серии

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2K Games весьма долго дразнила игровое сообщество намёками на что-то новенькое во франшизе Mafia, и вот сегодня секрет наконец-то раскрыт: компания готовит сборник под названием Mafia Trilogy. Коротенький видеоролик-тизер прилагается.

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Более подробной и существенной информацией авторы поделятся на следующей неделе: 19 мая в 19:00 по московскому времени. Пока что известно лишь, что сборник посетит PC (Steam и Epic Games Store), PlayStation 4 и Xbox One. Вероятно, любимая многими первая Mafia ради такого дела претерпела основательный ремастер, но пока что это лишь догадки.

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Дополнено: В Microsoft Store появилась страничка Mafia Definitive Edition, недвусмысленно сигнализирующая о том, что культовую первую часть серии, которую многие заслуженно считают «истинной» Mafia, ждёт полноценный созданный с нуля ремейк. Нас ждут расширенный сюжет, новые геймплейные механики, оригинальный саундтрек и другие вкусняшки. Уже появились первые снимки экрана и стала известна дата выхода — 28 августа.

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Следом появилась и страничка Mafia II Defititive Edition — это уже HD-переиздание с улучшенной графикой и всеми DLC в придачу. Релиз 19 мая.

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Так что теперь не особо понятно, что нам собираются показывать 19 мая: всё самое главное уже благополучно утекло.

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Mafia Trilogy представлена 2K Games официально, дата анонса назначена на 19 мая
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