Главным нововведением анонсированного на прошлой неделе расширения Mortal Kombat 11 Aftermath станут два новых старых бойца — Шифа и Фудзин — а также гостевой герой Робокоп. Сегодня же разработчики из NetherRealm Studios решили показать нам всю троицу, что называется, в деле, и опубликовали 3,5-минутный геймплейный трейлер, где Шифа, Фудзин и Робокоп активно применяют свои способности и добивают оппонентов эффектными фаталити.

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Также Mortal Kombat 11 получит общее обновление, которое добавит в игру новые локации, новые виды фаталити, а также «Дружбу» — своеобразное антифаталити, при исполнении которого персонаж будет демонстрировать доброжелательное отношение к оппоненту. Естественно, предварительно избив его до полусмерти, что само по себе иронично и комично.

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Aftermath продолжит сюжетную линию Mortal Kombat 11, а его релиз назначен на 26 мая.