Крупное дополнение Mortal Kombat 11 Aftermath представлено официально
Как и было обещано вчера вечером, сегодня NetherRealm Studios должна была представить для Mortal Kombat 11 что-то очень важное — скорее всего, дополнение. Что ж, указанный час сегодняшнего дня настал, и нашему вниманию представили большое дополнение Aftermath.
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В состав дополнения войдут три новых героя (бойца): Фудзин, Шива и так называемый гостевой герой Робокоп. Согласно сведениям некоторых игровых изданий, Шан Цзун, к которому в конце вчерашнего тизера обращались Рейден и Лю Кан, также со временем пополнит боевой состав Aftermath.
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Сюжетно дополнение Aftermath является продолжением основной сюжетной линии Mortal Kombat 11. Помимо дополнения игра также получит и крупный патч, который добавит «антифаталити» под названием «Дружба», три новых локации и новые фаталити.
рекламаРелиз Aftermath назначен на 26 мая.
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