Визуальный стиль Diablo III до сих пор является предметом споров среди поклонников франшизы, однако если бы до релиза добралась именно ранняя версия проекта, то этих споров могло бы не быть. Сегодня поклонники Diablo обнаружили на странице бывшего художника Blizzard North Оскара Куэста в ArtStation целую пачку соответствующих снимков экрана, на которых можно разглядеть более мрачный, свойственный Diablo и Diablo II визуальный стиль.

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Любопытно, что данные снимки были опубликованы аж 10 месяцев назад, но сообщество и, как следствие, игровые издания, обратили на них внимание только сегодня.

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По словам господина Куэста, на снимках мы видим раннюю версию Diablo III от 2005 года и можем заметить использование низкополигональных моделей и примитивных шейдеров.

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