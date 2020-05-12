Чуть ранее мы писали о летнем фестивале игр Guerilla Collective, в рамках которого будут анонсированы новые проекты. Показ некоторых из них не ограничится выкладкой небольшого трейлера — демонстрации геймплея тоже запланированы. На этом самом фестивале компания Larian Studios тоже собирается поприсутствовать. Напомним, студия сейчас работает над Baldur’s Gate III.

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Если верить заявлениям ключевого менеджера студии, то помимо рассказа о Baldur's Gate III в рамках Guerilla Collective будет представлена информация, так или иначе связанная с серией Divinity. Анонс ли это новой части, спин-офф, переиздание или что-другое — узнаем уже в следующем месяце.

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Что касается Baldur’s Gate III, то игра должна отправиться в ранний доступ в этом году. По крайней мере, так раньше планировали разработчики, ещё до начала пандемии.