Разработчики игр продолжают искать замену выставке E3 в условиях пандемии. Пробуются новые форматы вперемешку с уже полюбившимися. Мы точно знаем, что будет большой летний фестиваль игр, стримы от отдельных студий и обычные анонсы. Навстречу подлинному разнообразию в проведении подобных мероприятий спешат организаторы Guerilla Collective. Это ещё один фестиваль игр, который случится в начале лета.

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Guerilla Collective пройдёт в период с 6 по 8 июня. Он будет особенно удобен для тех, кто привык жить по московскому времени. На протяжении всех трёх дней будут запускаться трансляции, каждый день в одно и то же время, в 20:00. Сначала нам покажут анонсы новых проектов, а последний день будет посвящён демонстрациям реальных игровых процессов и прочим полезно-наглядным вещам. Если вы думаете, что Guerilla Collective будет потенциально слабеньким мероприятием, то сейчас мы вам огласим список участников. Точно известно, что в фестивале поприсутствуют следующие студии: Paradox Interactive, Larian Studios, Funcom, ZA/UM, Rebellion и Raw Fury.

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Здесь нужно внести маленькое пояснение. Guerilla Collective — это инициатива профильного ресурса GameSpot. О желании провести подобные фестивали уже заявили GamesRadar, IGN и PC Gamer.