Вслед за публикацией квартального финансового отчёта компания Capcom вскоре поделилась и планами на наступивший 1 апреля новый финансовый год. Из заметки руководства компании следует, что до 31 марта 2021 года включительно Capcom планирует реализовать ещё 28 миллионов копий всех своих игр, а также выпустить несколько новых крупных проектов: в отчёте речь идёт о 13 SKU, где один SKU — релиз на одной платформе.

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Что это за проекты, пока, естественно, большой-большой секрет. Но благодаря утечкам мы можем предположить, что речь в том числе идёт о двух новых играх серии Resident Evil. Информация о том, что Capcom дала зелёный свет созданию ремейка Resident Evil 4, поступала в прошлом месяце, а сведения о подготовке новой части всплывают слишком часто, чтобы быть ложными.