В самом начале этой недели игровые СМИ рапортовали о том, что некоторые игроки получили на свои электронные почтовые ящики письма от Capcom, в которых компания помимо всего прочего интересовалась, не желают ли они увидеть ещё один ремейк игры серии Resident Evil.

реклама

Теперь же ресурс VideoGamesChronicle , ссылаясь на свои источники, знакомые с ситуацией в Capcom, сообщает о том, что компания одобрила ремейк Resident Evil 4, и теперь данный проект находится в стадии активного производства с расчётом на релиз в 2022 году. Руководитель оригинальной Resident Evil 4 Синдзи Миками, по информации издания, выступит в качестве консультанта, а непосредственно за разработку будет отвечать студия M-Two, основанная выходцем из PlatinumGames Тацуе Минами.

реклама

Оригинальная Resident Evil 4 вышла в 2005 году и, по-хорошему, действительно нуждается в ремейке.

Между тем различные утечки гласят, что в активном производстве находится и полноценная новая (не ремейк) часть Resident Evil. Если верить слухам, то она имеет подзаголовок Village и выйдет в следующем году.