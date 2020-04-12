СМИ: Capcom дала зелёный свет ремейку Resident Evil 4, релиз запланирован на 2022 год
В самом начале этой недели игровые СМИ рапортовали о том, что некоторые игроки получили на свои электронные почтовые ящики письма от Capcom, в которых компания помимо всего прочего интересовалась, не желают ли они увидеть ещё один ремейк игры серии Resident Evil.
рекламаТеперь же ресурс VideoGamesChronicle, ссылаясь на свои источники, знакомые с ситуацией в Capcom, сообщает о том, что компания одобрила ремейк Resident Evil 4, и теперь данный проект находится в стадии активного производства с расчётом на релиз в 2022 году. Руководитель оригинальной Resident Evil 4 Синдзи Миками, по информации издания, выступит в качестве консультанта, а непосредственно за разработку будет отвечать студия M-Two, основанная выходцем из PlatinumGames Тацуе Минами.
рекламаОригинальная Resident Evil 4 вышла в 2005 году и, по-хорошему, действительно нуждается в ремейке.
Между тем различные утечки гласят, что в активном производстве находится и полноценная новая (не ремейк) часть Resident Evil. Если верить слухам, то она имеет подзаголовок Village и выйдет в следующем году.
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