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Прибыль Capcom продолжает бить рекорды

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Компания Capcom опубликовала отчёт по итогам завершившегося 31 марта финансового года. Статистика вот уже несколько лет подряд позитивная, чего удалось добиться в том числе благодаря успехам Monster Hunter World и дополнения Iceborne, ремейка Resident Evil 2, а также благодаря Devil May Cry 5.

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По статистике, операционная прибыль Capcom в ушедшем финансовом году выросла на 25,8 % по сравнению с предыдущим финансовым годом, стандартная прибыль — на 26,2 %, а чистая прибыль — на 27,1 %. Чистая прибыль компании составила 15,9 млрд иен (около 1,5 млрд долларов). Что любопытно, конкретно продажи в отчётном периоде снизились на 18,4 % по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

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Глядя на то, как прибыль из года в год растёт, Capcom прогнозирует и дальнейший рост доходов в следующем (уже наступившем) финансовом году.

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