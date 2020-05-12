Вчера вечером Firaxis Games представила сезонный пропуск для Civilization VI под названием The New Frontier. В создав пропуска войдут шесть контентных DLC, которые до марта следующего года будут добавлять в игру новые цивилизации, новых лидеров, новые районы, постройки, игровые режимы и так далее.

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Глядя на то, что у разработчиков пока не иссякает запал по поддержке Civilization VI новым контентом, журналисты PCGamesN в интервью с ведущим дизайнером аддонов к игре Антоном Стренгером поинтересовались, не собирается ли Firaxis выпустить и третий крупный аддон (после Rise & Fall и Gathering Storm).

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По словам Стренгера, пока у студии таких планов нет. По мнению Стренгера, после выхода двух аддонов-расширений Civilization VI находится в отличном состоянии, и добавление новых механик может слишком сильно усложнить игровой процесс и нарушить сложившийся баланс.

Первый набор контента из состава сезонного пропуска выйдет уже совсем скоро — 21 мая.