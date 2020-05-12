Свежий ролик дополнения Greymoor для The Elder Scrolls Online раскрывает мерзкую сущность вампиров
Компания Bethesda опубликовала новый трейлер The Elder Scrolls Online. Видео посвящено дополнению Greymoor, оно получило название «Угроза из Тёмного сердца Скайрима». Приятно, что ролик снабжён русскими субтитрами — вы ведь помните, что игра готовится получит локализацию?
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Представленный материал знакомит с сюжетом. Он будет понятен только тем людям, кто досконально разбирается в мифологии «Свитков». Всем остальным игрокам нужно запомнить, что нас опять ждёт пробуждение зла, на этот раз собирается под землями Западного Скайрима. Игрокам придётся придётся дать отпор армии вампиров и продолжить своё приключение.
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Дополнение Greymoor выйдет 26 мая на PC. На консолях оно появится чуть позже — 9 июня.
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