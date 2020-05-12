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Свежий ролик дополнения Greymoor для The Elder Scrolls Online раскрывает мерзкую сущность вампиров

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Компания Bethesda опубликовала новый трейлер The Elder Scrolls Online. Видео посвящено дополнению Greymoor, оно получило название «Угроза из Тёмного сердца Скайрима». Приятно, что ролик снабжён русскими субтитрами — вы ведь помните, что игра готовится получит локализацию?

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Представленный материал знакомит с сюжетом. Он будет понятен только тем людям, кто досконально разбирается в мифологии «Свитков». Всем остальным игрокам нужно запомнить, что нас опять ждёт пробуждение зла, на этот раз собирается под землями Западного Скайрима. Игрокам придётся придётся дать отпор армии вампиров и продолжить своё приключение.

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Дополнение Greymoor выйдет 26 мая на PC. На консолях оно появится чуть позже — 9 июня.

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the elder scrolls online bethesda greymoor
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Leenks
02:20
какая то тупость а не тест мало того что у 90% пользователей форума стоит затычка вместо видеокарты которую уже давно пора менять так еще и тест тупой 3400 cl16 vs 3333 сл14 ну тут и без тестов понят...
Чуть большая частота или меньшие тайминги - выясняем, что важнее для игр при разгоне оперативной памяти DDR4 (Micron E-die) на AM4 (Ryzen Zen+)
Leenks
02:16
ну потанцевал надо же где то раскрывать, типичный владелец кукурузена))
Чуть большая частота или меньшие тайминги - выясняем, что важнее для игр при разгоне оперативной памяти DDR4 (Micron E-die) на AM4 (Ryzen Zen+)
Leenks
02:15
лучше купи себе видюху нормальную а не затычку
Чуть большая частота или меньшие тайминги - выясняем, что важнее для игр при разгоне оперативной памяти DDR4 (Micron E-die) на AM4 (Ryzen Zen+)
Ibis
02:15
Есть и хорошие воздушки лучше чем сво. Но вы все таки правы. Особенно если в случае 10900К
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Ibis
02:13
Я год сидел на be quiet dark rock pro 4. Воздух рулит. Но бывает случаи когда хочется большего.
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oleg_90
02:13
В том то и суть - даже на 3К эти плашки не хотят в тайминги - совсем
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Ibis
02:11
Хаха. Ну вы понимаете что чел скорее всего на боксовых кулерах сидит. Это то случай когда говорит а ламборгини гавно сказал водитель жигули)))
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Владимир Турсунов
02:11
Ну типо сложно оптимизировать игру такого маштаба на довольно старом железе
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tsaMolotoff
02:10
Эта память и на зен+ может в 3600+ с сл14, в чем проблема то?
Чуть большая частота или меньшие тайминги - выясняем, что важнее для игр при разгоне оперативной памяти DDR4 (Micron E-die) на AM4 (Ryzen Zen+)
Мавлет Компотов
02:10
4100 cl16 39 нс на интеле
Чуть большая частота или меньшие тайминги - выясняем, что важнее для игр при разгоне оперативной памяти DDR4 (Micron E-die) на AM4 (Ryzen Zen+)
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