Компания Bethesda опубликовала новый трейлер The Elder Scrolls Online. Видео посвящено дополнению Greymoor, оно получило название «Угроза из Тёмного сердца Скайрима». Приятно, что ролик снабжён русскими субтитрами — вы ведь помните, что игра готовится получит локализацию?

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Представленный материал знакомит с сюжетом. Он будет понятен только тем людям, кто досконально разбирается в мифологии «Свитков». Всем остальным игрокам нужно запомнить, что нас опять ждёт пробуждение зла, на этот раз собирается под землями Западного Скайрима. Игрокам придётся придётся дать отпор армии вампиров и продолжить своё приключение.

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Дополнение Greymoor выйдет 26 мая на PC. На консолях оно появится чуть позже — 9 июня.