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Respawn рассказала, на что способна симпатичная воровка Лоба в Apex Legends

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Новый персонаж Apex Legends — воровка Лоба — появится в игре уже завтра, 12 мая, однако рассказать о её уникальных способностях разработчики удосужились только сейчас. Зато в формате видеоролика, который, к тому же, заботливо оснащён русскими субтитрами.

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Лоба — первоклассная воровка, которая не только стильно выполняет свою работу, но и эффектно устраняет тех, кто ей мешает. В течение всего видеоролика разработчики неоднократно отмечают привлекательную внешность Лобы, и это неспроста: Лоба — первый отчётливо сексуализированный герой Apex Legends. На это шаг разработчики пошли сознательно. Что ж, похоже, что Винс Зампелла, сетовавший на меньшую похотливость фанатов Apex Legends, чем у фанатов Overwatch, наконец-то добился своего.

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Лоба обладает прыжковым браслетом, позволяющим ей телепортироваться в необходимое место и забирать оттуда весь ценный «лут», умеет видеть ценности даже сквозь стены, а также умеет размещать бутик чёрного рынка, с помощью которого Лоба и её союзники могут выбрать понравившееся им снаряжение из доступного в радиусе действия бутика.

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electronic arts respawn entertainment apex legends
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