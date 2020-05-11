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Сценарист Apex Legends объяснил, почему разработчики наконец-то добавили в игру женственную героиню

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Персонажи Apex Legends, причём как мужского, так и женского пола, отличаются тем, что предпочитают практичное, полностью скрывающее тело снаряжение, а не являются источниками фантазии для создателей анимированного порно. Так было, пока недавно Respawn Entertainment не представила нового персонажа по имени Лоба, которая разительно отличается от своих «коллег» и явно следит за внешностью, нося туфли на каблуках и корсет, а также используя макияж и демонстрируя декольте.

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Как выяснилось, создание сексуализированного персонажа было целью разработчиков. По словам сценариста игры Тома Касиелло, которые он произнёс в беседе с одним видеоблогером, в Apex Legends напрочь отсутствовала сексуализация героев, и этот пробел было необходимо восполнить. Также, как считает Касиелло, полное отсутствие сексуализации — это такой же сексизм, как злоупотребление ею. По мнению Касиелло, в игре должен быть персонаж, который следит за своей внешностью и хочет хорошо выглядеть, вставая по утрам.

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Лоба появится в Apex Legends уже завтра, 12 мая, вместе со стартом пятого игрового сезона. По сюжету, Лоба движима желанием мести Ревенанту за убийство её семьи.

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Сценарист Apex Legends объяснил, почему разработчики наконец-то добавили в игру женственную героиню
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