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Авторы Mafia продолжают намекать на что-то новое в серии (дополнено)

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Оригинал от 11 мая: Вчера вечером после почти двухгодовалого сна внезапно проснулся официальный Twitter-аккаунт серии Mafia, от имени которого было опубликовано сообщение с единственным словом — «Семья». Не успели фанаты серии перебрать все возможные догадки, как сегодня буквально несколько минут назад в том же Twitter появилось второе сообщение; вновь состоящее из одного слова, на этот раз «Власть».

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Кроме того, как сообщает портал Twisted Voxel, бразильское рейтинговое агентство присвоило возрастной рейтинг Mafia II для PlayStation 4, Xbox One и Google Stadia.

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Скорее всего, грядущим анонсом станет ремастер Mafia II, информация о котором поступает слишком регулярно, чтобы быть «фейком». Впрочем, пока «тизерный» период не закончится, всё это будет оставаться лишь домыслами, ведь никто не исключает и анонса Mafia IV — слух о создании этой игры тоже проскакивал в Сети.

Дополнено 12 мая: Ответственные за франшизу Mafia лица не собираются останавливаться в своём желании хорошенько подразнить игровое сообщество. Сегодня в Twitter серии появилось третье «слово силы» — «Уважение». Сколько ещё над нами планируют издеваться, публикуя в день по одному слову, неизвестно. Пожалуй, мы как редакция сайта на этом остановимся и дождёмся официального анонса, который явно не за горами.

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