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Официальный Twitter-аккаунт серии Mafia подал признаки жизни впервые почти за два года

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Последние годы разработчики и издатели игр взяли на вооружение практику публикации различных тизеров посредством социальных сетей, в частности, Twitter. Официальная учётная запись серии Mafia в Twitter хранила молчание с 24 августа 2018 года, как вдруг сегодня там появился закреплённый «твит» с одним словом — Family («Семья»).

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Какие точно выводы мы должны сделать из этой публикации, неясно, но подобное «воскрешение» произошло явно неспроста. Фанаты Mafia сходятся во мнении, что скоро нам официально представят ремастер Mafia II, упоминание о котором в апреле всплывало на страницах сайта тайваньского рейтингового агентства. Возможно, вместе с ремастером Mafia II будет анонсирован и ремастер третьей части — он также упоминался в той апрельской утечке.

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Стоит напомнить, что Mafia II в конце августа исполнится ровно 10 лет. Неплохой повод выпустить визуально облагороженную версию, не правда ли?

Впрочем, не исключается и вероятность анонса Mafia IV — информация о том, что студия Hangar 13 трудится над четвёртой частью культовой серии, появлялась в Сети в конце прошлого года.

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