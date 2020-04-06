Казалось бы, только вчера мы узнали о том, что в Южной Корее на сайте рейтингового агентства зарегистрирована Mafia II Definitive Edition, как сегодня эта же информация всплывает с сайта аналогичного ведомства уже на Тайване. Более того, благодаря тайваньскому «сливу» удалось выяснить, что вместе с переизданием Mafia II готовится и переиздание Mafia III с аналогичным подзаголовком.

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Если верить сведениям с сайта тайваньского рейтингового агентства, то оба переиздания должны выйти на PC, PlayStation 4 и Xbox One до конца текущего года. Описания переизданий, впрочем, пока добыть не удалось, но можно предположить, что обновлённая версия Mafia II Definitive Edition в силу своего практически 10-летнего юбилея порадует улучшенной графикой, тогда как переиздание более современной Mafia III будет неким аналогом «золотого» сборника. Впрочем, пока это всё догадки.

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Обычно между появлениями игр в рейтинговых агентствах различных государств и их анонсами проходит немного времени, хотя бывают и исключения.