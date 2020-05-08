Творческий руководитель Assassin’s Creed Valhalla прокомментировал критику первого показа «геймплея»
Главным героем вчерашнего мероприятия Inside Xbox должен был стать первый взгляд на игровой процесс Assassin’s Creed Valhalla. Откровенно говоря, героем он стал, вот только с приставкой анти-. Дело в том, что в видеоролике с заголовком «Первый взгляд на игровой процесс» отсутствовало самое главное — непосредственно игровой процесс. Нам показали кадры на движке игры, причём не факт, что в таком же виде они доберутся до релиза.
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Фанаты франшизы закономерно начали высказывать своё недовольство всеми доступными способами, после чего творческий руководитель проекта Ашраф Измаил написал в своём Twitter, что игроки справедливо ожидали большего, но впереди у Assassin’s Creed Valhalla ещё продолжительная маркетинговая кампания, в ходе которой нам обязательно покажут и игровой процесс, и поделятся подробностями игры, и многое другое.
рекламаВообще, вчерашняя Inside Xbox в целом стала большим разочарованием: геймплея мало, достойных внимания игр тоже мало. Компания даже признала свою ошибку с завышением ожиданий от мероприятия и извлечёт из неё урок. Остаётся ждать июля — именно на этот месяц у Microsoft запланирован показ игр от своих внутренних студий, коих сейчас насчитывается уже пятнадцать.
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