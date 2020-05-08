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Творческий руководитель Assassin’s Creed Valhalla прокомментировал критику первого показа «геймплея»

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Главным героем вчерашнего мероприятия Inside Xbox должен был стать первый взгляд на игровой процесс Assassin’s Creed Valhalla. Откровенно говоря, героем он стал, вот только с приставкой анти-. Дело в том, что в видеоролике с заголовком «Первый взгляд на игровой процесс» отсутствовало самое главное — непосредственно игровой процесс. Нам показали кадры на движке игры, причём не факт, что в таком же виде они доберутся до релиза.

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Фанаты франшизы закономерно начали высказывать своё недовольство всеми доступными способами, после чего творческий руководитель проекта Ашраф Измаил написал в своём Twitter, что игроки справедливо ожидали большего, но впереди у Assassin’s Creed Valhalla ещё продолжительная маркетинговая кампания, в ходе которой нам обязательно покажут и игровой процесс, и поделятся подробностями игры, и многое другое.

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Вообще, вчерашняя Inside Xbox в целом стала большим разочарованием: геймплея мало, достойных внимания игр тоже мало. Компания даже признала свою ошибку с завышением ожиданий от мероприятия и извлечёт из неё урок. Остаётся ждать июля — именно на этот месяц у Microsoft запланирован показ игр от своих внутренних студий, коих сейчас насчитывается уже пятнадцать.

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