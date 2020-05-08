Microsoft признала, что завысила ожидания от майской Inside Xbox
Вчера игровое подразделение Microsoft провело мероприятие Inside Xbox, на котором показало игры своих партнёров и «геймплейный трейлер» (никакого геймплея там не было) Assassin’s Creed Valhalla. Мероприятие оказалось весьма скучным, ведь за редким исключением и игры не привлекали внимание, и непосредственно игрового процесса практически не было. Претензий бы не было, если бы Microsoft предварительно не нагнетала «хайп», преподнося майскую Inside Xbox чуть ли не как меняющую вообще всё. Как итог — у официальной записи трансляции Inside Xbox на YouTube «дизлайков» заметно больше, чем «лайков».
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Прошло несколько часов, и главный маркетолог Xbox Аарон Гринберг признал, что компания слишком завысила ожидания игроков. Как считает Гринберг, если бы компания спокойно провела презентацию новых игр и трейлеров, как в прошлом месяце, то реакция сообщества была бы совсем другой. По словам Гринберга, Microsoft извлечёт урок из случившегося.
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