С момента выхода DOOM Eternal прошло уже больше полутора месяцев, пора потихоньку «тизерить» сюжетные дополнения. Вот id Software сегодня и опубликовала два снимка экрана первого из запланированных сюжетных дополнений. Кроме того, что, по всей видимости, события аддона развернутся после событий основной игры, выудить другую информацию из них затруднительно. Вряд ли разработчики будут долго держать информацию в тайне: обычно после подобных «дразнилок» официальный анонс уже не за горами.

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Кроме того, несколько часов назад разработчики опубликовали так называемое хвалебное видео, в котором собраны различные положительные отзывы от крупных и влиятельных изданий. Могут себе позволить: DOOM Eternal действительно признана первоклассным проектом.

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DOOM Eternal вышла 20 марта на всех актуальных платформах, практически сразу установила рекорд франшизы по стартовым продажам и к концу апреля, по подсчётам аналитиков, разошлась трёхмиллионным тиражом.