Вчера вечером Microsoft провела майскую часть мероприятия Inside Xbox, в рамках которой показала игры для Xbox Series X от своих партнёров. Одним из главных пунктов в показе стала технология Smart Delivery, благодаря которой пользователь будет автоматически получать версии игры как для Xbox One, так и для Xbox Series X — без необходимости покупать две версии по отдельности.

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Все показанные вчера игры поддерживают данную технологию, но в отару белых овец затесалась и чёрненькая — симулятор американского футбола Madden NFL 21 от EA Sports. Упоминания Smart Delivery у данного проекта не наблюдалось, и вскоре стало известно, почему. Выяснилось, что Electronic Arts придумала собственный аналог Smart Delivery, но с одним большим подвохом, по крайней мере, в случае с Madden NFL 21.

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Оказывается, чтобы покупатели Madden NFL 21 для Xbox One получили бесплатную копию для Xbox Series X, они должны выполнить два условия. Во-первых, купить игру до 31 декабря 2020 года, во-вторых, обновить версию игры до Xbox Series X до 31 марта 2021 года. У Smart Delivery при этом никаких ограничений по времени нет.

Пока неизвестно, является данное предложение эксклюзивным для Madden NFL 21, всех игр подразделения EA Sport или же вообще всех игр от Electronic Arts. И здесь совершенно точно требуются официальные комментарии компании.